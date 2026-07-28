Uruguay crea ámbito interinstitucional para la generación de energía con biomasa residual

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Montevideo, 28 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay creará un ámbito interinstitucional para promover proyectos de cogestión de generación de energía con biomasa residual, anunció este martes el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Según detalló, se tratará de un ámbito «de coordinación y estímulo de políticas de aprovechamiento energético de los residuos y proyectos de cogeneración», lo que destacó como una forma de «seguir sumando esfuerzos» para «mejorar la calidad de vida de las uruguayas y de los uruguayos».

El anuncio del ministro tuvo lugar durante el congreso LATAM Renovables 2026 que se celebró este martes en Montevideo y tuvo como foco la movilidad eléctrica, el almacenamiento con baterías, la energía solar, el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos.

Ortuño informó que esta medida ya fue acordada con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas en un decreto que será firmado por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en las próximas horas.

Además de promover proyectos de generación de energía, se espera con esto «incentivar la investigación e innovación en el desarrollo de energía a través del procesamiento de otros residuos, por supuesto, los residuos orgánicos, pero también otro tipo de residuos que son tecnologías que Uruguay debe explorar y debe incentivar», dijo Ortuño.

El ministro insistió en que el país suramericano es una referencia en la transformación energética y dijo que con esta y otras medidas Uruguay logra ratificar su liderazgo a nivel regional.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, también destacó el reconocimiento que recibe el país suramericano, pero reconoció el «atraso en materia de incorporación de nueva capacidad de generación» de energía como algo que se debe corregir a la brevedad.

«Hoy entendemos que la energía es la base sobre la cual se construye todo el desarrollo, porque sin energía no hay industria, tampoco hay innovación, no hay producción y no hay empleo, que al final del día es lo que nos piden nuestras gente», concluyó Cardona. EFE

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