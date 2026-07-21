Uruguay declara emergencia granjera en el norte del país y evalúa daños por el temporal

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Montevideo, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay declaró la emergencia granjera en el departamento (provincia) de Salto y comenzó a evaluar los daños de unas 300 hectáreas de cultivos afectadas por el temporal del pasado fin de semana.

Este martes, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, visitó las zonas afectadas en el norte del país y comunicó que aún no es posible cuantificar las afectaciones, pero adelantó que el Ministerio de Economía se mostró dispuesto a «atender la emergencia».

La estimación inicial es que el temporal afectó cerca de 300 hectáreas de cultivos «con distintos niveles de daño», correspondientes a aproximadamente 300 productores, de los que solo 80 estaban asegurados.

«Tenemos un daño, hay que estimar cuánto, cuánto nos va a faltar y ver si eso se puede compensar, porque claramente hay gran interés en los importadores porque lucran con la importación, pero nosotros tenemos la obligación de proteger a los productores nacionales en primer lugar y después vemos cómo hacemos para solucionar que no se nos cree una burbuja inflacionaria», afirmó el ministro.

La directora de la Granja, Laura González, informó que el apoyo del Gobierno consistirá en «fondos no retornables para la reconstitución de los sistemas productivos».

«Ustedes saben que este evento ocurre en un momento justo donde los cultivos estaban empezando su zafra de cosecha y que en la mayoría de los casos es muy poco lo que se puede rescatar de eso. Entonces, en ese sentido hay una propuesta de apoyo también con fondos no retornables para la restitución de esos cultivos», detalló.

El temporal del pasado fin de semana afectó a catorce departamentos del país, provocando cortes de energía, caídas de árboles y desprendimientos de techos.

En su evaluación del evento, el Instituto Uruguayo de Meteorología informó que entre el 16 y el 19 de julio la región «se encontraba afectada por un sistema de baja presión (con valores inferiores a 970 hPa), favorecido por el continuo aporte de aire cálido y húmedo transportado desde el norte hacia el sur de la región», lo que generó «un marcado incremento de la inestabilidad atmosférica».

El departamento más afectado fue Salto, donde se registraron ráfagas de viento de 128,9 km/h kilómetros por hora.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recorrió Salto este lunes y dijo sentirse impresionado por las consecuencias del temporal.

«Evidentemente un milagro cómo no fue peor», dijo el mandatario a la prensa local con respecto al fallecimiento de una persona, una mujer mayor de edad que, según informó la Dirección Nacional de Bomberos, «circulaba en motocicleta cuando colisionó con chapas desprendidas por la acción del viento, sufriendo una lesión craneal que le provocó el fallecimiento en el lugar». EFE

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