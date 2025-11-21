Uruguay destaca la posibilidad de exportar e-combustible por vía marítima en un futuro

Montevideo, 21 nov (EFE).- La posibilidad de exportar e-combustible por vía marítima en un futuro fue destacada por la ministra de Industria, Energía y Minería del país suramericano, Fernanda Cardona, quien participó de la llegada del buque de carga más grande que recibió en Puerto de Montevideo.

«Un barco de este porte una de las cosas que tiene es la posibilidad de que a futuro se transforme en un contenedor de e-combustible. Entonces termina de alguna manera también de generar eslabones que nos estaban faltando en los es un proceso -por ejemplo- de trabajar en hidrógeno verde y sus derivados», indicó.

Este viernes, el puerto de la capital uruguaya recibió al buque ONE Strength, con 336 metros de eslora, 51 metros de manga y una capacidad estimada de unos 14.000 contenedores.

Cardona apuntó que un barco de ese porte no solo traslada contenedores, sino que también tiene el potencial de convertirse en uno de los eslabones que se necesitan para llevar e-combustibles a los lugares que lo compren, por lo que es un tema a hablar con la empresa cuando se cierren los proyectos en los que se trabaja.

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, subrayó la importancia de la plataforma portuaria de Uruguay y de su capacidad logística.

«Es una plataforma portuaria que brinda condiciones por calado, estabilidad y seguridad», puntualizó la titular de la cartera, quien dijo que el país sudamericano trabaja en incorporar mayores servicios.

«Uruguay se ha consolidado y los datos que nos da el Instituto Nacional de Logística es que sigue siendo la puerta de entrada al Mercosur, por lo tanto, hay que fortalecer y ser más eficientes. Se hace trabajando muchísimo y encontrando cuáles son los nichos para ganar en eficiencia», detalló.

En tanto, Kenny Pauwels, gerente general de la empresa Katoen Natie (propietaria del 80 % de la Terminal Cuenca del Plata), hizo hincapié en el rol «clave» del puerto como un hub regional. EFE

