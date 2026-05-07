Uruguay dice que fallecidos de hantavirus no estuvieron en el país en la fase de contagio

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Montevideo, 7 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay confirmó que las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, un matrimonio de holandeses que visitó el país antes de embarcarse y días después falleció, no estuvieron allí «en la fase donde puede suceder el contagio».

Así lo indicó este jueves en una rueda de prensa la ministra de Salud Pública uruguaya, Cristina Lustemberg.

«Nosotros ya activamos a Vigilancia Epidemiológica. Chequeó esas personas el tiempo que estuvieron en nuestro país y puedo garantizar que esos turistas en el período que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio», detalló.

También este jueves, el Gobierno de Chile aseguró que las dos personas no se contagiaron en ese país. «Los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al periodo de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país», indicó su Ministerio de Salud.

La pareja, de 69 y 70 años, llegó a Argentina el 27 de noviembre y la recorrieron en automóvil de punta a punta, con cruces a países vecinos.

Según reveló el miércoles el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas llegaron a Chile el 7 de enero y estuvieron en el país durante 24 días y luego cruzaron a la provincia argentina de Neuquén (suroeste).

Días después volvieron a Chile y lo abandonaron definitivamente en febrero, cuando se dirigieron a Uruguay y Argentina de nuevo, según el Gobierno argentino.

«De acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino», agregó el Ministerio.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius.

El buque partió el 1 de abril desde la ciudad argentina de Ushuaia con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, e hizo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

El virus, que puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves, es transmitido por el llamado ratón de cola larga.

El contagio a los humanos se produce a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores portadores.

El actual brote de hantavirus en el crucero deja al menos nueve contagios, cinco de ellos confirmados ya por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tres fallecidos hasta ahora. EFE

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