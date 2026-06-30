Uruguay dirigirá el Mercosur enfocado en la implementación de los acuerdos comerciales

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, adelantó este martes que, durante la presidencia pro tempore del Mercosur, su país tendrá como prioridad «avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos», con énfasis en el tratado con la Unión Europea (UE) y el EFTA.

En esa línea Uruguay planea realizar «la primera reunión del Consejo de Comercio del acuerdo interino y convocar el primer foro empresarial Mercosur-UE», indicó en su discurso durante la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur en Paraguay, tal como había adelantado su ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Orsi señaló que Uruguay trabajará durante su presidencia pro tempore en concluir las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos y avanzar con la India y Vietnam y dijo tener la convicción de que en unos pocos meses el bloque obtendrá «un encuentro cada vez más firme con Japón».

El presidente sostuvo que Uruguay defenderá un bloque «más moderno, más dinámico y más abierto al mundo aún», pero que sobre todo «produzca resultados concretos para sus ciudadanos».

Recordó que el Mercosur no nació para borrar los intereses particulares de sus miembros, sino para «convertirlos en una fortaleza», un «desafío que sigue vigente porque integrar no es pensar igual, es confianza, es generar oportunidades».

En ese sentido, señaló que se dará prioridad a la integración fronteriza, ya que sostuvo que la responsabilidad de los mandatarios es «hacerle la vida más fácil» a quienes viven en la frontera.

Entre otros puntos, Orsi se refirió a la seguridad y la necesidad de fortalecer la coordinación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

«Impulsaremos una mayor integración del Sistema de Intercambio de Información y Seguridad del Mercosur y promoveremos nuevos mecanismos de cooperación entre fuerzas de seguridad, especialmente en zonas de frontera, porque el delito no reconoce fronteras, nuestra cooperación y nuestra capacidad de respuesta tampoco debe reconocerla», detalló.

Orsi aprovechó para manifestar su solidaridad con Venezuela y reconocer a las autoridades de gestión de riesgos de los países del bloque por estar trabajando en la coordinación de acciones conjuntas para el envío de ayuda. EFE

dcf/mgr