Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán en la fecha FIFA de octubre

Montevideo, 11 sep (EFE).- La selección de Uruguay se enfrentará a las de República Dominicana y Uzbekistán en dos partidos amistosos que se jugarán en Malasia enmarcados en la fecha FIFA de octubre.

Así lo indicó este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en un comunicado en el que brindó los detalles de los dos primeros encuentros que servirán a la Celeste de preparación para el Mundial 2026.

El 10 de octubre Uruguay se medirá con República Dominicana en Kuala Lumpur, mientras que el 13 se enfrentará a Uzbekistán en Malaca.

A lo largo de su historia, la Celeste nunca se enfrentó al conjunto caribeño, mientras que en dos oportunidades se puso cara a cara con los asiáticos.

En 2018 se impuso por 3-0 con anotaciones de Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y José María Giménez, al tiempo que un año después lo venció por idéntico resultado con un gol de Gastón Pereiro y dos de Cristhian Stuani.

Este martes, la Celeste disputó ante Chile su último encuentro de las eliminatorias sudamericanas, en las que selló su boleto al Mundial que Estados Unidos, México y Canadá albergarán el próximo año.

Tras ocupar los puestos de arriba a lo largo de los 732 días que duró la competición para Uruguay, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa acabó en la cuarta posición con 28 puntos acumulados, producto de siete victorias, siete igualdades y cuatro derrotas.

De esa forma, la Celeste clasificó a su quinta Copa del Mundo consecutiva luego de haber estado en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. EFE

