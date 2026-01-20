Uruguay enviará cerca de 40 bomberos a Chile para combatir los incendios forestales

2 minutos

Montevideo, 20 ene (EFE).- Uruguay enviará un contingente de cerca de 40 bomberos a Chile para colaborar en el combate a los devastadores incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobio, que ya han dejado una veintena de fallecidos.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, confirmó este martes en una rueda de prensa que el despliegue responde a una solicitud formal de ayuda humanitaria realizada por el Gobierno chileno ante la gravedad de la situación.

Los efectivos, seleccionados bajo criterios sanitarios y físicos, partirán este jueves 22 de enero a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Uruguaya y realizarán labores de ayuda y cooperación por siete días.

Según detalló el mandatario, la misión de cooperación se extenderá hasta el 31 de enero y la labor del equipo uruguayo se centrará en el «apoyo humano» para el combate directo del fuego en zonas de difícil acceso, donde la maquinaria pesada no puede ingresar y se requiere personal especializado en el manejo de situaciones ígneas.

El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, confirmó la noche del lunes que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales activos desde el sábado en las regiones de Ñuble y Biobio.

La emergencia, que dejó miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20.000 hectáreas en el Biobio, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital.

Las condiciones meteorológicas, marcadas por temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, han dificultado las tareas de extinción, obligando a las autoridades a mantener el Estado de Catástrofe, la alerta roja y el toque de queda nocturno en las zonas afectadas.

El lunes el presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, comparecieron en una inédita muestra de unidad desde La Moneda, en la que llamaron a la responsabilidad ciudadana.

Boric agradeció la «disposición» de Kast, su gran rival político y quien se encuentra en sus polos ideológicos opuestos, e indicó que al ultraderechista le tocará liderar «parte del importante proceso de reconstrucción».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió también este lunes un comunicado expresando su solidaridad con el pueblo chileno y sus condolencias a los familiares de las víctimas. Agregó que, hasta la fecha, no se tiene constancia de ciudadanos uruguayos afectados por los siniestros. EFE

hov/scr/sbb

(foto) (video)