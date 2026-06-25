Uruguay-España: Del debut de Tabárez al penalti fallado en el tiro más fuerte del Mundial

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El debut como entrenador de Óscar Washington Tabárez en una Copa del Mundo y un penalti fallado que fue «el tiro más fuerte del Mundial» marcaron el Uruguay-España de Italia 1990.

Rubén Sosa conocía muy bien a Andoni Zubizarreta y Andoni Zubizarreta conocía muy bien a Rubén Sosa. El uruguayo jugó desde 1985 hasta 1988 en Zaragoza, mientras que en ese período el portero español defendió primero al Athletic Club y luego al Barcelona.

«Él se tiró para ese palo. Yo lo quise meter tan al ángulo que se me fue hacia arriba», dice Sosa en diálogo con la Agencia EFE. Asegura también que fue «el tiro más fuerte» que tuvo la Copa del Mundo conquistada por Alemania.

La jugada que pudo cambiar la historia

El 13 de junio, la Celeste y la Roja igualaron a cero en su estreno en el Grupo E. Fernando Álvez, Hugo De León, Rubén Paz, Enzo Francescoli, Antonio Alzamendi, Rubén Sosa, Andoni Zubizarreta, Míchel, Emilio Butragueño, Chendo y Manuel Sanchís fueron algunas de las figuras que estuvieron en el campo.

En la segunda parte del juego, el árbitro austríaco Helmut Kohl sancionó un penal a favor de Uruguay por una mano dentro del área y Sosa fue en encargado de ejecutarlo. El potente disparo del número 11 se fue por encima del horizontal.

«Le hicimos un partido bárbaro a España. Era para ganarle 3-0, pero no se dio», indica Sosa, quien le pidió a los futbolistas que actualmente defienden a la Celeste que ganen este 26 de junio para que el país se olvide de su fallo.

El exportero Fernando Álvez también recuerda en diálogo con EFE aquel encuentro y la jugada que pudo cambiar la historia.

«Cómo no voy a recordar aquel partido. Fue uno de los partidos más emotivos que jugué. Seis semanas antes del debut me hice un esguince de rodilla, me rompí un menisco y me operaron en Alemania. Faltaban seis semanas para el partido. Llegué justito para jugar contra España, así que la satisfacción que tuve cuando pisé la cancha no se puede imaginar», apunta.

Agrega que la Celeste jugó «un muy buen partido» ante una selección que tenía «un cuadrazo».

Sobre el penalti de Sosa, el exportero dice: «Quien era el mejor jugador nuestro hasta ese momento, porque estaba siendo un fenómeno, tuvo la desgracia de errar el penal en el segundo tiempo. Merecidamente nos hubiera dado el triunfo, porque creo que ese día jugamos mejor que España».

El tercer Uruguay-España de los Mundiales

Con Uruguay y España listas para enfrentarse nuevamente, Sosa cree que el juego que se disputará en Guadalajara va a ser difícil para la Celeste, aunque cree que el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa puede quedarse con la victoria.

Subraya que los de Luis de la Fuente tiene figuras importantes, goleadores, técnica y velocidad. «Tiene jugadores con una velocidad bárbara y un dominio de pelota muy bueno», añade.

Por su parte, Álvez dice que Uruguay hasta ahora no jugó brillante, pero mereció ganar los partidos que disputó ante Arabia Saudí y Cabo Verde.

«Sé que es muy difícil. Es una patriada muy grande la que se tienen que jugar, pero no lo doy desahuciado a Uruguay. Yo sigo confiando. Confío en que tiene que aflorar algo de eso que el jugador uruguayo acostumbra a su gente», concluye.

El próximo será el tercero que la Celeste y España disputarán en la historia de los Mundiales tras el 0-0 de 1990 y el 2-2 de 1950.

En esa oportunidad, ambas selecciones igualaron un juego de la fase final del Mundial que dio origen al mítico Maracanazo.

Alcides Edgardo Ghiggia y Obdulio Varela marcaron para los sudamericanos, mientras que para España anotó Estanislao Basora en dos oportunidades.

A estos dos juegos se le suman otros ocho: siete amistosos y uno por la Copa Confederaciones. Uruguay no pudo ganar ninguno: la Roja sumó cinco victorias y los tres restantes acabaron igualados. EFE

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