Uruguay espera la llegada de abundantes lluvias por un ciclón extratropical en la región

Montevideo, 8 dic (EFE).- Uruguay espera por la llegada de lluvias abundantes y tormentas puntualmente fuertes como consecuencia de un ciclón extratropical que afectará el noreste de Argentina, el sur de Paraguay y el suroeste de Brasil.

Así lo indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología en un comunicado en el que detalló que dicho fenómeno comenzará en la noche de este lunes y se extenderá hasta la mañana del miércoles.

«Se espera que un ciclón extratropical se desarrolle en la región del noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil; desplazándose hacia el este e ingresando al océano Atlántico frente a las costas de Brasil, durante el martes 9», detalla el comunicado.

En ese sentido, añade que el extremo sur de dicho sistema afectará principalmente la zona norte, centro y noreste de Uruguay, donde se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio de entre 40 y 80 milímetros.

También habrá tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados mayores a los 100 milímetros.

«Se espera durante el martes 9 y el miércoles 10 un leve incremento del viento con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, principalmente en el noreste del país», concluye el comunicado.

En el sur del país y el área metropolitana se esperan para el martes y miércoles temperaturas de entre 18 y 24 grados Celsius con precipitaciones solo el martes en la tarde y noche. EFE

