Uruguay espera recibir al papa, a Kast y a líderes de Asia en el segundo semestre

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Montevideo, 1 jun (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo que en las próximas semanas se definirá la fecha de visita del papa León XIV y adelantó que en el segundo semestre del año podrían concretarse varias visitas, como la del presidente de Chile, José Antonio Kast, y algunos mandatarios asiáticos.

Con respecto a la visita del papa, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que espera la llegada a Montevideo de «una avanzada del Vaticano en las próximas semanas» y que entonces se confirmará la fecha del viaje.

A fines de mayo, el intendente del departamento (provincia) uruguayo de Florida, Carlos Enciso, dijo que el papa León XIV visitará el país suramericano en noviembre y que en el marco de ese viaje visitaría el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

El 2 de diciembre, León XIV había expresado su deseo de acudir a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, pero entonces precisó que no había nada decidido.

«Una vez que nos lleguen las propuestas por parte de las autoridades vaticanas, más las que tenemos nosotros, cerraríamos y confirmaríamos cuáles son las fechas. Porque como ustedes habrán visto todavía nosotros no confirmamos nada, porque hay que tomarlo con la seriedad del caso», aclaró Lubetkin.

«Yo creo que en el segundo semestre nuestro, por toda la responsabilidad que tenemos, vamos a tener muchas visitas, no solamente la del papa», añadió el canciller.

Según dijo, el Gobierno recibió solicitudes de algunos mandatarios asiáticos, como es el caso del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.

Otra de las visitas en gestiones es la del presidente de Chile, José Antonio Kast, que asumió su mandato el pasado marzo y a cuya asunción asistió el presidente Yamandú Orsi.

«Hoy Uruguay, con sus peculiaridades, sus límites, es un punto de atracción. Eso se los puedo garantizar y cuanto más salimos más nos damos cuenta de que se espera mucho de nosotros. Ojalá podamos estar a la altura», resumió Lubetkin. EFE

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