Uruguay evaluará situación de sectores afectados por la aprobación del acuerdo Mercosur-UE

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Montevideo, 18 mar (EFE).- Tras completarse la ratificación del acuerdo Mercosur-UE en el bloque suramericano, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, informó que el Gobierno se concentrará en hacer un balance de los sectores productivos que se verán afectados con su aplicación.

«Va a haber áreas que van a estar afectadas y va a haber áreas que van a ganar mucho. Nosotros tenemos que concentrarnos naturalmente en las áreas afectadas en un cuadro de crecimiento país», dijo este miércoles a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores.

Para entender cómo el acuerdo afectará a cada uno de los sectores, el Gobierno uruguayo contará con un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos resultados se darán a conocer este jueves.

Lubetkin dijo que estos estudios se hicieron para entender la posición de cada sector en cuanto a «la preparación de este desafío» de cara a los próximos 15 o 20 años.

Seguido a esto, el canciller aspira a que se concrete un «diálogo interactivo» entre su cartera, el Ministerio de Economía y el de Agricultura y los productores «para informar, reflexionar y apoyar en lo que sea necesario».

Este martes el bloque suramericano completó la aprobación del acuerdo comercial, luego de que Paraguay ratificara el tratado.

Con la decisión del Parlamento paraguayo, los cuatro socios del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— dieron luz verde al histórico acuerdo firmado el 17 de enero en Asunción, que crea una de las mayores áreas de libre comercio del mundo.

Lubetkin destacó la velocidad con que el acuerdo se ratificó en el bloque y recordó que Uruguay fue el primer país en dar luz verde al texto en su Parlamento, seguido por Argentina.

«Lo que nosotros queremos es que se active el acuerdo, que es un acuerdo largo a 10 años, pero para que ya empiecen a bajar, apenas entre en funcionamiento, un conjunto de aranceles a un conjunto de productos», detalló el canciller.

Si todo va en la dirección correcta, el canciller estima que el acuerdo podría comenzar a aplicarse de forma provisional en mayo. EFE

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