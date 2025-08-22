The Swiss voice in the world since 1935

Uruguay expresa su «más firme repudio» a los atentados en Colombia

Montevideo, 22 ago (EFE).- Uruguay expresó este viernes su «más firme repudio» los atentados ocurridos el jueves en las ciudades colombianas de Antioquia y Cali que dejaron al menos 18 fallecidos y 65 heridos.

«Uruguay reitera su más firme repudio a estos actos de violencia que persiguen el fin de aterrorizar a la población civil y desafiar a las instituciones para socavar los esfuerzos de paz y seguridad del Estado y pueblo colombiano», indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento añade que el gobierno de Uruguay reitera la condena al tiempo que expresa su «total solidaridad» con el gobierno y pueblo de Colombia y ofrece sus condolencias a las familias de todos los afectados ante este «injustificable acto de crueldad».

El primer ataque ocurrió en El Chispero, una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde doce policías antinarcóticos murieron tras ser impactado el helicóptero en el que viajaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

Horas después, en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La explosión dejó seis personas muertas y 65 heridas, todas civiles que pasaban por el lugar, según el último balance de la Alcaldía. EFE

