Uruguay expresa su solidaridad ante el accidente aéreo en Bolivia

2 minutos

Montevideo, 28 feb(EFE).- Uruguay expresó este sábado su solidaridad ante el accidente aéreo ocurrido en la localidad de El Alto, en Bolivia, en el que hasta el momento se contabilizan 22 fallecidos.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay hace llegar sus expresiones de solidaridad al Gobierno y al hermano Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ante el trágico accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto», señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

El documento añade que el Gobierno uruguayo transmite sus «sentidas condolencias» a las familias y allegados de las víctimas, así como hace llegar el mensaje de acompañamiento solidario a las personas heridas y afectadas.

El accidente ocurrió en la víspera cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos, pues la aeronave transportaba una considerable cantidad de dinero.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó este sábado que 50 personas fueron detenidas después de haber descubiertas portando paquetes de billetes. EFE

