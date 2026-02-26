Uruguay extrema medidas para impedir que la gripe aviar llegue a la producción comercial

Montevideo, 26 feb (EFE).- Las autoridades sanitarias y medioambientales de Uruguay llamaron este jueves a extremar las precauciones, tras confirmar la detección de casos de gripe aviar en aves silvestres en distintos puntos del país.

El principal objetivo del Gobierno es evitar a toda costa que el virus logre ingresar al circuito de producción avícola comercial, lo que supondría la pérdida del actual estatus sanitario productivo de la nación.

En una conferencia de prensa conjunta, representantes de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ambiente y Salud Pública detallaron las acciones emprendidas desde el pasado 20 de febrero, cuando se diagnosticó el primer caso positivo en un cisne coscoroba muerto en la Laguna de Garzón, en el este del país.

A este hallazgo se sumaron, en los días posteriores, otros dos casos positivos en aves de la misma especie en los departamentos de Maldonado, Canelones y Colonia.

El director de Servicios Ganaderos del MGAP, Marcelo Rodríguez, alertó que la gripe aviar es una enfermedad muy contagiosa y de rápida difusión.

Rodríguez subrayó la necesidad de que la producción no se vea afectada: «Nuestro principal objetivo es tratar de que no entre al circuito comercial. Uruguay mantiene su estatus sanitario productivo porque el virus no está en ese circuito», explicó.

Asimismo, solicitó a los productores a notificar obligatoriamente al Ministerio frente a cualquier episodio inusual de mortandad en sus predios comerciales.

También por parte del MGAP, Virginia Russi explicó que el ministerio activó el plan de contingencia coordinando rastreos en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor de los focos detectados para verificar la presencia de otras aves afectadas y reducir la «carga viral».

Desde el Ministerio de Ambiente, Mariana Ríos informó que se encuentran retirando los cadáveres de las aves afectadas para «disminuir lo más tempranamente posible la carga viral», y solicitó a la ciudadanía no manipular fauna silvestre enferma o muerta y dar aviso inmediato a las autoridades.

Finalmente, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, aclaró que, aunque el virus puede transmitirse a humanos que manipulen aves infectadas, hasta el momento no se han registrado contagios en personas en Uruguay.

Nozar recordó que los síntomas son similares a los de la gripe común, aunque la infección no se contrae por el consumo de carne aviar o huevos correctamente cocinados.

El martes el MGAP restringió todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Por su parte, las aves de traspatio y las que compongan el sistema productivo Free Range deben estar alojadas en instalaciones cerradas y techadas.

Asimismo, quedaron suspendidos los remates, las ferias, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar. EFE

