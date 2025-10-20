Uruguay felicita a Rodrigo Paz y destaca la «ejemplar» jornada cívica en Bolivia

2 minutos

(Corrige nombre del presidente en el primer párrafo)

Montevideo, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Uruguay felicitó este lunes a Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y destacó la «ejemplar» jornada cívica de ese país.

«Uruguay felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, saluda al pueblo boliviano por el desarrollo del proceso electoral iniciado el pasado 17 de agosto que culminó este domingo 19 de octubre, con la celebración de la segunda vuelta de la elección presidencial, en una jornada cívica ejemplar», indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Uruguay deseó también al mandatario electo éxito en su futura gestión y remarcó que confía en que ambos países «continuarán estrechando sus lazos históricos de amistad y cooperación».

La victoria de Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) ganó la inédita segunda vuelta presidencial celebrada este domingo al imponerse al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 54,61 % de los votos frente al 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 97,86 % de las actas procesadas.

El resultado marca el fin de un ciclo político iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

Desde su comando de campaña en la ciudad de La Paz, Rodrigo Paz agradeció el respaldo de los votantes y reconoció el gesto de su rival, Quiroga, quien aceptó los resultados.

«Hoy no gana Rodrigo Paz, gana Bolivia. En democracia, todos ganamos», dijo en su primer mensaje tras conocer los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

El acompañante de fórmula de Paz, Edman Lara, abogado y expolicía de 39 años, celebró desde la ciudad de Santa Cruz el triunfo del binomio y afirmó que «es tiempo de hermandad y reconciliación». EFE

scr/eav