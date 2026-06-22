Uruguay impulsa la búsqueda de desaparecidos de la dictadura con acceso a nuevos archivos

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Montevideo, 22 jun (EFE).- Uruguay amplió su compromiso con la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura mediante la firma de un convenio destinado a colaborar en el diseño y la implementación de políticas de tratamiento, preservación y administración de información documental sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1968 y 1985 en el país suramericano.

El acuerdo, rubricado este lunes por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través del Archivo General de la Nación (AGN), la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Universidad de la República (Udelar), supone una profundización del pacto estratégico alcanzado entre organismos estatales el pasado mes de febrero.

El ministro de Educación, José Carlos Mahía, explicó que este paso resulta fundamental para «avanzar en materia de verdad y justicia», ya que facilita la disposición de datos cruciales para las investigaciones judiciales y el acceso a la justicia de las víctimas.

En este sentido, subrayó que el Estado «debe ayudar cuando existe una dispersión tan grande de documentos» e indicó que el procesamiento de la información se regirá por criterios estrictamente técnicos para garantizar la objetividad y un sólido respaldo documental.

Por su parte, la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, valoró de manera positiva la incorporación de la Udelar al proyecto, detallando que la institución académica aporta toda su infraestructura tecnológica para conformar un repositorio que permita sistematizar los datos, garantizar su accesibilidad y difundirlos a la población.

Mota señaló que esta sinergia institucional permite optimizar los recursos frente al complejo desafío de analizar archivos disgregados en distintas dependencias del Estado, dialogando con los permisos ya otorgados para acceder a los archivos del Ministerio de Defensa.

Finalmente, la titular de la INDDHH remarcó que el acceso directo a estos documentos resulta determinante para el esclarecimiento de las investigaciones en curso.

En el contexto del reciente reconocimiento de ocho nuevos casos de detenidos desaparecidos, Mota explicó que muchos expedientes aún en estudio cuentan con «información muy mínima».

Por ello, aseguró que ahondar en estos archivos estatales es vital para reconstruir las circunstancias de cada persona, conocer su militancia o lugares de tránsito, y de este modo lograr definir o descartar los casos con mayor certeza. EFE

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