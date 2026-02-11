Uruguay impulsa su ingreso al RCEP para fortalecer el acceso a mercados de Asia-Pacífico

Montevideo, 11 feb (EFE).- La importancia de que Uruguay pueda adherirse a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) fue destacada por la vicecanciller Valeria Csukasi, quien apuntó que esta y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) llevarían al país suramericano a dar «un paso adelante» en términos de desarrollo.

Así lo dijo este miércoles en una rueda de prensa, al ser consultada por la voluntad de Uruguay de formar parte de un tratado de libre comercio que abarca más del 30 % del Producto Interno Bruto global.

«Tenemos que formalizarlo», detalló Csukasi, quien recordó que el presidente Yamandú Orsi se comprometió ante el sector privado en una conversación informal a analizarlo y dar un paso en ese sentido.

«Hay que formalizar a través de una carta el interés de Uruguay en formar parte de este acuerdo y ahí esperar que los 15 miembros que son parte del acuerdo se manifiesten a favor del inicio de negociaciones comerciales con Uruguay, lo que nos permitiría dar un paso como el que dimos hace poco tiempo con el Transpacífico», detalló.

Las mencionadas naciones son Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Vietnam, Singapur, Myanmar -Birmania-, Camboya, Laos, Brunéi, Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

Csukasi dijo también que formar parte del RCEP implicaría «cerrar el círculo» que el Gobierno uruguayo se propuso para mejorar la inserción de sus productos en Asia-Pacífico.

«Son los mercados de mayor crecimiento de consumo, son los mercados que demandan los productos que vende Uruguay y por lo tanto lo que queremos hacer es resolver la situación arancelaria para que podamos competir en igualdad de condiciones con Australia y Nueva Zelanda», enfatizó.

Asimismo, la vicecanciller subrayó que sumarse a dicha asociación y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico llevaría a Uruguay a dar «un paso hacia adelante en términos de desarrollo y de inserción económica».

En noviembre del pasado año, Uruguay fue aceptado para integrarse al CPTPP, que reúne el 15 % del Producto Bruto Interno mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas. EFE

