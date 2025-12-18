Uruguay impulsa un modelo colectivo de producción lechera

3 minutos

Montevideo, 18 dic (EFE).- El Gobierno de Uruguay presentó este jueves, en la estancia María Dolores —en el departamento de Florida (centro-sur)—, los avances para convertir este predio público en un polo de referencia para la producción lechera familiar, con fuerte énfasis en innovación tecnológica, ambiental y social.

La iniciativa se desarrolla en el inmueble 968 del Instituto Nacional de Colonización (INC), de 4.404 hectáreas, ubicado en el centro de la cuenca lechera uruguaya y cuya compra rondó los 32,5 millones de dólares, un importe que fue criticado por la oposición.

Según informó el INC en un recorrido con prensa por la estancia, el campo dispone de infraestructura productiva para agricultura bajo riego, cría intensiva de ganado y alojamiento de trabajadores, lo que permite desplegar un banco de forraje y, en una segunda etapa, instalar nuevas unidades de producción familiar lechera.

El proyecto se articula con cinco gremiales lecheras y diversas instituciones públicas, con el objetivo de atender la demanda de tierra de pequeños y medianos productores y fortalecer la cadena láctea desde la producción primaria hasta la exportación.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó que más de 300 productores podrían beneficiarse en el futuro a través del acceso a forraje y campos de recría que les permitan ampliar sus rodeos y mejorar la escala de sus explotaciones.

Las proyecciones del Instituto Nacional de la Leche (Inale) indican que, a medio plazo, el sistema podría abarcar 2.700 hectáreas y sostener la producción de casi 88 millones de litros de leche anuales a partir del suministro de fibra y grano a explotaciones familiares de la zona.

El sector lácteo de Uruguay representa alrededor del 7 % del total de las exportaciones del país. Se prevé que este año tenga una facturación por exportaciones superior a los 900 millones de dólares, mientras que el año anterior fue de 854 millones, mostrando una leve alza respecto a 2023.

Sin embargo, pese al aumento de la producción y la facturación, durante el año pasado cerraron 154 tambos —establecimientos dedicados a la cría de vacas lecheras y a la venta de leche—, una situación que preocupa a las principales gremiales del sector

En este sentido, el director del INC, Alejandro Henry Rodríguez, enmarcó la iniciativa en una estrategia más amplia para enfrentar la pérdida de productores lecheros familiares, que cifró en unos 700 en la última década.

Rodríguez señaló que el presidente, Yamandú Orsi, se comprometió recientemente con las gremiales a la compra de hasta 25.000 hectáreas en el período de gobierno, y que esta se orientará a proyectos lecheros, combinando nuevas colonias con la reactivación de las ya existentes. EFE

