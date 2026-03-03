Uruguay impulsará desde la Celac y el Mercosur el liderazgo en seguridad alimentaria

2 minutos

Montevideo, 3 mar (EFE).- Uruguay buscará impulsar este año, desde los diferentes bloques que presidirá, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y el Mercosur, entre otros, «el liderazgo internacional en materia de seguridad alimentaria».

Así lo anunció este martes el Gobierno en un comunicado difundido tras una reunión que el presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin mantuvieron en Montevideo con el director General de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

Durante el encuentro, las autoridades del país le transmitieron su idea a Qu Dongyu, quien «apoyó con énfasis» una propuesta que tiene «un enfoque directo en la agricultura sostenible, la resiliencia climática y la eliminación del hambre y la pobreza».

Desde enero, Uruguay preside el Grupo de los 77 y en marzo asumirá la presidencia de la Celac. Asimismo, en el segundo semestre tomará la presidencia por tempore del Mercosur.

«En momentos que está en discusión eliminar el hambre y la calidad de la producción, Uruguay va a posicionarse en alto nivel y, para eso, tenemos que tener grandes socios, y uno de ellos es la agencia de Naciones Unidas que sigue el tema», aseguró Lubetkin.

Tanto el ministro como el presidente aprovecharon el encuentro para agradecer la visita del director General de la FAO y resaltaron la importancia que tiene el organismo «para un país agroexportador e históricamente comprometido con el multilateralismo».

Añadieron que Uruguay «concibe a la FAO como un socio estratégico para la promoción de la seguridad alimentaria, la que consideraron una condición fundamental para la paz».

En su cuenta de la red social X, Qu Dongyu celebró la posibilidad de haber podido sobre el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores con integrantes del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay e indicó que los sistemas ganaderos sostenibles «son esenciales para la seguridad alimentaria». EFE

scr/rmp/sbb

(foto)