Uruguay incorpora la Alerta Amber para búsqueda temprana de menores

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Montevideo, 15 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay lanzó oficialmente este miércoles el sistema Alerta Amber para la búsqueda de menores de edad en caso de desaparición o ausencia.

La alerta implica la difusión de una imagen actualizada del niño o adolescente desaparecido, sus características físicas e información sobre el último lugar en el que fue visto.

Es una herramienta que permitirá localizar al menor «en el menor tiempo posible», evaluó en diálogo con la prensa el director general de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, Juan Alvez.

Para la activación de la Alerta Amber será necesario que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que pueda presumirse que en la génesis de su ausencia «haya existido un acto delictivo o violento que lo ponga en peligro» y que el mayor responsable brinde su consentimiento para la difusión de los datos del menor.

Desde el Ministerio del Interior informaron que Uruguay registra unas 3.000 denuncias anuales por desapariciones de menores y que en la mayoría de los casos se trata de niños o adolescentes que están bajo el amparo del Estado y salieron sin autorización.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habló con la prensa sobre este tema y aclaró que si bien la herramienta había sido impulsada en 2024 por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, recién ahora se le «terminó de dar forma».

«Lo aclaro porque alguien preguntaba por qué no lo estábamos aplicando. Porque faltaban algunos detalles menores que tienen que ver con la aplicación. Es un mecanismo que se dispara ante la ausencia, no cualquier ausencia, sino ausencia sospechosa de menores», añadió.

Alvez explicó que la alerta no se activará ante cada caso, pero las denuncias accionarán una evaluación de riesgo que «se debe realizar en el menor tiempo posible a los efectos de poder salir para toda la población y que toda la población esté involucrada».

Uruguay firmó para esto un convenio con la empresa Meta, que enviará la alerta a través de Instagram, Facebook y Messenger a quienes se encuentren cercanos al lugar de la desaparición.

La directora global de seguridad de Meta, Emily Vacher, celebró que Uruguay se haya convertido así en el quinto país de América del Sur en incorporarse al programa de alertas para niños desaparecidos de Meta.

«Algo que es muy importante saber es que estas alertas serán muy poco frecuentes. Esperemos nunca tener que utilizarlas, pero en caso de que ustedes reciban una Alerta Amber quiere decir que están cerca del lugar donde se puede encontrar y que pueden ser de ayuda», detalló Vacher. EFE

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