Uruguay inicia el estudio del acuerdo Mercosur-UE y busca ser el primero en ratificarlo

Montevideo, 27 ene (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, entregó al Parlamento el texto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) para que los partidos políticos inicien su estudio, reafirmando su objetivo de convertirse en el primer país en ratificar el tratado pese a las dudas surgidas en Europa.

Lubetkin se reunió este martes con la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado y la Asamblea General, Carolina Cosse, a quien facilitó un dispositivo digital con las «más de 4.000 páginas» del documento.

Aunque se trata de una «versión sin pulir» a la espera de los textos certificados que debe enviar Paraguay —país que ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur—, se busca ganar tiempo para que los legisladores analicen el contenido de manera inmediata.

«Queremos facilitar todo el trabajo posible a todos los grupos parlamentarios, más allá de su color político, para lograr algo que está en la esencia de la voluntad de este país, que es concretar al más breve plazo posible la ratificación», declaró Lubetkin tras el encuentro.

El pasado miércoles, el ministro calificó de «tropezón» la reciente decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo a la justicia comunitaria para comprobar la validez del mecanismo de reequilibrio y la base legal del pacto, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.

Sin embargo, aseguró que Uruguay ha recibido mensajes de que los tiempos judiciales podrían ser rápidos, basándose en antecedentes de anteriores acuerdos comerciales. «No nos queda claro cómo va a ser el proceso por parte europea», pero subrayó la necesidad de que Uruguay avance «rápidamente» para concretarlo.

En esa línea, el jefe de la diplomacia uruguaya destacó que sus interlocutores europeos agradecieron el «liderazgo» y la «visión» de Uruguay al decidir no detener su proceso interno a la espera de la resolución del tribunal.

Consultado sobre si el pacto comercial firmado este martes entre la UE y la India podría afectar al bloque sudamericano, Lubetkin desestimó esa posibilidad y afirmó que la apertura de mercados «solo puede hacernos bien a todos».

El canciller insistió en que, mientras desde Europa llegan «señales contradictorias», los cuatro socios del Mercosur están alineados para ratificar lo firmado en Asunción el pasado 17 de enero.

Por su parte, Cosse destacó la importancia estratégica del pacto, aseguró que distribuirá las copias inmediatamente a todas las bancadas y se mostró confiada en que el Parlamento apoyará el tratado «de manera unánime», subrayando la unidad política de Uruguay en materia de inserción internacional.

Además, Cosse se refirió al reciente discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro de Davos (Suiza), donde situó el acuerdo con el Mercosur como el primer punto clave para la estrategia de desarrollo europea. EFE

