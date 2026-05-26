Uruguay invierte unos 30 millones de dólares en la renovación de su Biblioteca Nacional

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Montevideo, 26 may (EFE).- El Gobierno de Uruguay anunció este martes el inicio de las obras de restauración de su Biblioteca Nacional, con una inversión proyectada de entre 20 y 30 millones de dólares.

El anunció tuvo lugar en el marco del Día Nacional del Libro, aniversario número 210 de la fundación de la primera biblioteca pública del país suramericano, y a un año de que las autoridades de la Biblioteca Nacional anunciaran su cierre temporal debido a «una crisis estructural».

«Hoy, un año después del anuncio, la Biblioteca Nacional está en mejores condiciones de las que asumimos en esta administración», dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, este martes y mencionó con esto la apertura de salas que antes estaban cerradas al público y de puertas de emergencia que estaban bloqueadas.

El director del proyecto, Gabriel Calderón, adelantó que las obras incluirán un trabajo de relocalización y reorganización de los 16 depósitos que tiene el recinto.

La Biblioteca Nacional tiene seis pisos y una azotea y está ubicada sobre la Avenida 18 de Julio, una de las principales del país.

La primera etapa, que implicará una inversión de 6 millones de dólares, incluirá intervenciones edilicias en los depósitos de diarios, accesos, planta baja, servicios al público y la fachada.

Calderón añadió que se iniciará un proceso de digitalización y unificación de su catálogo al tiempo que también se creará un área de adquisiciones, ya que la institución no cuenta con una, y se incorporarán áreas de innovación.

La directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra, señaló que si bien las bibliotecas nacionales son «lugares de resguardo» también son esenciales «en la construcción de futuro».

En ese sentido, explicó que el proyecto de renovación tendrá tres dimensiones: una patrimonial, vinculada al cuidado del acervo; una dimensión pública, para que la ciudadanía tenga más acceso a ella; y territorial, para impactar en las más de 110 bibliotecas públicas del país. EFE

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