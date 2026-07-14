Uruguay monitorea el alza del petróleo para definir precio de los combustibles en agosto

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Montevideo, 14 jul (EFE).- La ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, aseguró que el Gobierno mantiene un «monitoreo constante» de la fluctuación internacional del precio del petróleo tras la reciente subida del crudo en el mercado para definir las tarifas locales de los combustibles de cara al mes de agosto.

En declaraciones a la prensa, la jerarca explicó este martes que la volatilidad del crudo tiene consecuencias globales que impactan de forma directa en el costo de los carburantes y en las infraestructuras energéticas.

Según detalló, el mercado registró un comportamiento errático en los últimos días, con descensos durante la semana pasada seguidos de incrementos repentinos.

Pese a este escenario de volatilidad, Cardona subrayó que el Ejecutivo no alterará su metodología de revisión mensual. «La semana que viene se volverán a reunir los equipos técnicos. Iremos viendo la fluctuación del mes, la realidad de ANCAP (petrolera estatal), de la frontera y el suministro, así como la situación de las compras», indicó la ministra.

El proceso de fijación de precios seguirá su curso habitual y la decisión definitiva se tomará en la última semana del mes, tras una evaluación conjunta entre los equipos técnicos, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la Presidencia de la República.

En este contexto, Cardona pidió valorar la «responsabilidad» con la que la actual administración está gestionando las tarifas.

«Me encantaría que reconociéramos la gestión que estamos teniendo de los combustibles. Por más que es un tema complicado para el bolsillo de la gente, venimos de una reducción de los tres combustibles en un mes y, sin terminar, ya me están preguntando qué va a pasar en agosto», expresó.

El objetivo estratégico del Gobierno, agregó la ministra, es gestionar los combustibles con una proyección anual para lograr que ANCAP repita el «resultado favorable o positivo» obtenido en el ejercicio anterior.

Finalmente, Cardona transmitió un mensaje de calma al señalar que, hasta el momento, la dirección del ente estatal no ha emitido ninguna comunicación de urgencia por cifras alarmantes, por lo que los equipos continúan trabajando bajo los parámetros de análisis habituales. EFE

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