Uruguay prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a Venezuela

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Montevideo, 9 jul (EFE).- Camiones del Ejército uruguayo recogieron este jueves quince toneladas de ayuda humanitaria en la Embajada de Venezuela, mientras el Gobierno prepara el segundo envío de donaciones en un avión Hércules al país caribeño.

Si bien en este avión se enviará «un poco de todo», este vuelo tendrá la particularidad de trasladar medicamentos, según informó en una rueda de prensa el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone.

«Se hizo una coordinación técnica con el Ministerio de Salud, se certificaron todas las medicinas que están hoy enviándose a Venezuela», dijo Sassone y explicó que de esa forma se aseguraron de cumplir con todos los protocolos.

En la Embajada de Venezuela una comunidad organizada de venezolanos en Uruguay recepcionó más de 60 toneladas de ayuda humanitaria.

Para mandar cada una de estas donaciones aún resta enviar al menos dos vuelos, cuyas salidas aún no están confirmadas.

«Tiene que ver con cosa de días, porque hay una voluntad del Ministerio de Defensa y del Gobierno de Uruguay de desarrollar y concretar esta ayuda humanitaria», aseguró Sassone.

La primera entrega partió de Uruguay el pasado sábado y llevó a Venezuela más de siete toneladas y media de insumos médicos, más de dos toneladas de productos de higiene personal, tres toneladas y media de leche en polvo y una tonelada y media en equipamiento de rescate, como colchonetas y carpas, entre otros.

El día del envío, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, indicó que las Fuerzas Armadas uruguayas también tienen la posibilidad de enviar grupos de búsqueda y rescate y personal técnico especializado en plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, lo que fue comunicado a Venezuela.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela dejaron 3.811 muertes y 16.740 heridos y más de 17.900 personas perdieron sus casas, según la actualización del Gobierno de este miércoles. EFE

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