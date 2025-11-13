Uruguay presenta una estrategia nacional para la reducción del embarazo adolescente

Montevideo, 13 nov (EFE).- Uruguay presentó este jueves una nueva estrategia nacional para la reducción del embarazo adolescente en un acto donde la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que el país sudamericano «ha asumido este tema como una política de Estado».

Lustemberg advirtió que la situación «más preocupante» se da entre las niñas menores de 15 años, ya que entre estas se identificaron «situaciones de violencia sexual, de abuso, o de alguna red de trata», por lo que afirmó que esta cuestión es un desafío para el país.

La responsable de Salud Pública detalló en la presentación que la nueva estrategia que pone en marcha su cartera busca eliminar el embarazo en esa etapa de la vida y prevenirlo con diferentes estrategias en la etapa adolescente, de entre 15 y 19 años.

Para reforzar el control, Lustemberg anunció que este jueves firmará un decreto que extenderá a todo el sistema de salud —público y privado— la obligación de notificar embarazos en menores de 14 años, una medida que hasta ahora solo regía para los prestadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Aunque la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años descendió en Uruguay de 60 por cada 1.000 mujeres en 2013 a 20,9 en 2024, el 8 % de los nacimientos del país aún corresponde a gestaciones en esas edades.

Según la ministra, de los 29.899 nacimientos totales que hubo en Uruguay en 2024, 2.390 fueron de madres adolescentes, con 37 nacimientos de niñas menores o iguales a 14 años.

En la presentación de la estrategia se insistió en que el fenómeno está «fuertemente asociado» a contextos de pobreza, exclusión y violencia.

Entre 2021 y 2024, los servicios públicos de Uruguay notificaron 190 casos de embarazos en niñas menores de 14 años. EFE

