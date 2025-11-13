Uruguay presenta una nueva estrategia nacional para la reducción del embarazo adolescente

Montevideo, 13 nov (EFE).- Uruguay presentó este jueves una nueva estrategia nacional para la reducción del embarazo adolescente en un acto donde la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó que el país suramericano «ha asumido este tema como una política de Estado».

Lustemberg advirtió que la situación «más preocupante» se da entre las niñas menores de 15 años, ya que entre estas se identificaron «situaciones de violencia sexual, de abuso, o de alguna red de trata», por lo que afirmó que esta cuestión es un desafío para el país.

La responsable de Salud Pública detalló en la presentación que la nueva estrategia que pone en marcha la cartera busca eliminar el embarazo en esa etapa de la vida y prevenirlo con diferentes estrategias en la etapa adolescente, de entre 15 y 19 años.

Para reforzar el control, Lustemberg anunció que este jueves firmará un decreto que extenderá a todo el sistema de salud —público y privado— la obligación de notificar embarazos en menores de 14 años, una medida que hasta ahora solo regía para los prestadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Aunque la tasa de fecundidad en adolescentes de entre 15 y 19 años descendió en Uruguay de 60 por cada 1.000 mujeres en 2013 a 20,9 en el 2024, el 8 % de los nacimientos del país aún corresponde a gestaciones en esas edades.

Según informó la ministra, de los 29.899 nacimientos totales que hubo en Uruguay en 2024, 2.390 fueron de madres adolescentes, de los cuales 37 nacimientos fueron niñas menores o iguales a 14 años.

En la presentación de dicha estrategia se insistió en que el fenómeno está «fuertemente asociado» a contextos de pobreza, exclusión y violencia, con mayor incidencia en departamentos como Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Soriano, donde las cifras superan la media nacional.

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, quién también estuvo presente en el acto, anunció que el prestador público implementará en 2026 una dirección de salud sexual y reproductiva «con el objetivo de velar por los derechos sexuales y reproductivos, consolidar esta y otras estrategias de similar tenor y reconocer el trabajo que los equipos vienen realizando en un tema de enorme sensibilidad social».

Entre 2021 y 2024, los servicios públicos notificaron 190 casos de embarazos en niñas menores de 14 años, que fueron sistematizados en un estudio galardonado por la Academia Nacional de Medicina.

Por último, Lustemberg incidió en que la prevención del embarazo no intencional involucra «a varones, familias, comunidades, instituciones educativas y de salud, no solo a niñas y mujeres adolescentes», por lo que reclamó una acción intersectorial sostenida. EFE

