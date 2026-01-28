Uruguay ratifica su compromiso con la memoria y las víctimas del Holocausto

Montevideo, 26 ene (EFE).- Uruguay ratificó este martes su compromiso con la memoria y las víctimas del Holocausto al tiempo que honró a las víctimas uruguayas del nazismo y reafirmó el Estado de Derecho y la democracia como garantías de protección de la dignidad humana.

Así lo indicó el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, en una transmisión de la Presidencia de la República en la que destacó a la educación como «herramienta primordial» contra el odio en el marco de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

«Hoy nos convoca un deber que trasciende gobiernos, generaciones, tiempo y fronteras. Es el deber de la memoria. No lo hacemos solo para recordar un hecho histórico, sino para reafirmar un compromiso moral irrenunciable. Defender la dignidad humana frente a toda forma de odio, de exclusión, de violencia», indicó.

Asimismo, destacó que cada 27 de enero se conmemora la fecha que marca la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y simboliza el derrumbe de un «sistema de muerte» que llevó al asesinato de seis millones de personas judías, junto a millones de otras víctimas del nazismo de diferente nacionalidad y credo.

También, Lubetkin remarcó que la memoria es «una forma de justicia» y esas apoyan los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A su vez, dijo que la historia permitirá entender hasta dónde puede llegar la humanidad «cuando el odio se vuelve política de Estado» y cuando la «deshumanización del otro se normaliza» y cuando «el silencio sustituye a la responsabilidad».

Lubetkin recordó en su mensaje a los ciudadanos de su país a los que -señaló- el destino los encontró involuntariamente en el medio de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

«Hoy rendimos homenaje no sólo a quienes fueron asesinados, sino también a quienes resistieron, a quienes defendieron la dignidad humana, las circunstancias más extremas, a quienes salvaron vidas, a quienes se negaron a aceptar la lógica del odio», apuntó.

El canciller uruguayo finalizó con un llamado a la conciencia, educación y a la acción que reafirme el compromiso con la paz, la justicia y con la dignidad inherente a todo ser humano. EFE

