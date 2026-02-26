Uruguay ratificará este jueves el acuerdo UE-Mercosur

Montevideo, 26 feb (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobará este jueves el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que de esta forma quedará ratificado por el Poder Legislativo.

Los 99 integrantes de dicha cámara participarán en una sesión que comenzará a las 12:00 hora local (15:00 GMT) y en la que se votará el proyecto.

Este miércoles, la Cámara Alta ya dio luz verde al acuerdo por unanimidad con los votos de su presidenta y de los 16 senadores del oficialista Frente Amplio, así como también de los 14 de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

En diálogo con la Agencia EFE, el legislador del oficialista Frente Amplio Carlos Varela dijo que los 48 diputados del partido votarán a favor un acuerdo que se aprobará por mayoría simple.

«Todos los partidos, excepto Identidad Soberana, van a apoyar y van a votar unánimemente el proyecto. Eso está absolutamente confirmado. No hay ninguna dificultad. Y en la interna del Frente Amplio tampoco hubo nunca diferencias en cuanto a votar el proyecto», subrayó.

De acuerdo con esto, el legislador por el Partido Nacional Rodrigo Goñi, quien desde el 1 de marzo será nuevo presidente de la Cámara de Representantes, confirmó a EFE que los 29 diputados de esa fuerza política darán luz verde al acuerdo.

A diferencia de lo ocurrido en el Senado, en Diputados el acuerdo no contará con el voto de todos los integrantes de la Cámara.

En diálogo con EFE, el legislador Gustavo Salle, líder de Identidad Soberana, confirmó que tanto él como la otra representante del partido no darán su apoyo.

Salle tildó la jornada de este jueves de «un día de entrega de la patria» y de «bochorno» por parte de un Parlamento que -indicó- votará «un tratado importantísimo que genera consecuencias para 50 años en adelante sin haberlo estudiado». EFE

