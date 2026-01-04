Uruguay reafirma su «posición histórica» de no intervención

Montevideo, 4 ene (EFE).- El Gobierno de Uruguay reafirmó este domingo la «posición histórica» del país en cuanto a su adhesión a los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de las naciones y defensa del derecho internacional.

«Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta al año 1965, cuando -ante una invasión a la República Dominicana- integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y defendió una posición que se mantiene hasta hoy», indicó el presidente Yamandú Orsi en una declaración a la prensa.

Por otra parte, el mandatario confirmó que Uruguay se adhirió a un comunicado en el que su Gobierno junto a los de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron «las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

«Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados», expresaron los seis países en un comunicado.

Este sábado, el Gobierno había manifestado su seria preocupación ante los «ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana» y reafirmado el carácter de América Latina y el Caribe «como una zona de paz».

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas», indicó un comunicado emitido por la Cancillería.

Maduro fue detenido en una operación relámpago para luego ser trasladado a Nueva York, donde pasó su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

El líder chavista, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas automáticas.EFE

