Uruguay recuerda a David Fremd, víctima hace diez años de un asesinato antisemita

2 minutos

Montevideo, 10 mar (EFE).- Uruguay recordó este martes a David Fremd, un comerciante judío que en 2016 fue víctima de un asesinato antisemita en el departamento (provincia) de Paysandú.

Encabezado por la organización judía B’nai B’rith Uruguay y por la Nueva Congregación Israelita (NCI), el ‘Acto por la convivencia’ se extendió por cerca de una hora y contó con la presencia de diferentes oradores.

Allí recordaron a Fremd, quien el 8 de marzo de 2016 fue apuñalado en la vía pública y murió a los 55 años de edad.

El presidente de la Nueva Congregación Israelita, Ariel Opoczynski, apuntó que se cumplieron diez años «desde que la violencia «irrumpió en la vida de David Fremd» y de todos los integrantes de la comunidad.

«Diez años desde que entendimos que la convivencia no es un estado normal, sino una construcción frágil. Una década completa desde que la violencia arrancó a David de su rutina, de su familia y de su historia cotidiana. Su ausencia sigue presente, no como una herida que cierra, sino como una pregunta que permanece abierta», aseveró.

Y se cuestionó: «¿Qué mundo estamos construyendo cuando la convivencia no es un hecho sino una aspiración?».

«La convivencia no es algo conquistado, es un pacto que se renueva, que se defiende, que se reconstruye. Aquel día vivimos una epifanía. Ese instante en lo que estaba frente a nosotros se vuelve imposible de ignorar. Comprendimos algo que ya no se puede desconocer: que la convivencia no está blindada por nuestra historia, no es automática y tampoco irreversible», dijo Opoczynski.

Agregó que «ingenuamente» se creyó que el asesinato de Fremd sería «un punto de inflexión definitivo» porque se había tocado un límite como sociedad y desde allí algo iba a cambiar para siempre.

«El punto de inflexión no fue tal. El antisemitismo no solo no desapareció, sino que creció. La violencia aquí y en el mundo se identificó. Los discursos de odio no se apagaron. Encontraron nuevas plataformas y nuevos altavoces», enfatizó.

Asimismo, dio detalles de un estudio de opinión pública hecho en Uruguay y aseguró que este «obliga a mirar la realidad sin exagerarla, pero sin negarla».

«Un 21 % de los uruguayos elige a los judíos como la minoría que le genera mayor antipatía. Uno de cada cinco. No es la mayoría pero tampoco es un número pequeño», subrayó Opoczynski. EFE

scr/sbb

(foto) (video)