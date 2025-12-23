Uruguay reduce en 50 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la deja en 7,5 %

Montevideo, 23 dic (EFE).- El Banco Central de Uruguay redujo en 50 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 7,5 %, informó este martes el Comité de Política Monetaria.

«La inflación en noviembre se ubicó en 4,1 % interanual, manteniéndose por debajo de la meta de 4,5 %. En tanto, la inflación subyacente se ubicó en 4,3 %. Las expectativas de inflación de los analistas y los mercados financieros descendieron a 4,6 %, ubicándose prácticamente en la meta del Banco Central. El promedio de expectativas, que incluye a las empresas, se redujo a 4,9 % en diciembre», detalla un comunicado.

En ese sentido, añade que las proyecciones de inflación de corto plazo del Banco Central «se revisan a la baja y muestran un descenso en los próximos meses, en un contexto de mayor debilidad de los precios domésticos de las importaciones».

Por otra parte, detalla que el escenario internacional continúa marcado por una elevada incertidumbre.

«Las condiciones financieras globales siguieron suavizándose, los precios de los productos primarios se mantienen estables en niveles bajos -con excepción de la carne- y persiste la debilidad global del dólar. En la región, Argentina muestra cierta mejora en sus perspectivas económicas», sostiene el comunicado.

De acuerdo con esto, explica que el directorio del Banco Central decidió por unanimidad reducir la Tasa de Política Monetaria en cincuenta puntos básicos, ubicándola en 7,5 %.

«Esta decisión ubica a la política monetaria en el entorno de la neutralidad. En la medida en que la inflación y sus determinantes continúen mostrando la trayectoria prevista, la senda de la tasa de interés podría avanzar hacia una fase más expansiva en línea con el objetivo de estabilidad de precios», concluye.

En el mes de noviembre, la Tasa había sido reducida en veinticinco puntos básicos, al tiempo que en octubre había bajado cincuenta puntos básicos. EFE

