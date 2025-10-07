Uruguay reduce en 50 puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la deja en 8,25 %

2 minutos

Montevideo, 7 oct (EFE).- El Banco Central de Uruguay redujo en cincuenta puntos básicos su Tasa de Política Monetaria y la dejó en 8,25 %, informó este martes el Comité de Política Monetaria.

«En septiembre, la inflación se mantuvo estable en 4,25 % y por cuarto mes consecutivo en torno a la meta de 4,5 %. Durante el trimestre, la inflación continuó su desaceleración en la mayoría de sus componentes. En tanto, la inflación núcleo mantuvo su descenso y se ubicó en 5 %», detalla un comunicado del Comité de Política Monetaria.

Asimismo, subraya que la política monetaria en el país suramericano «se consolida» y explica que el mes pasado hubo una reducción de las expectativas de inflación empresariales a 5,5 %, ingresando por primera vez al rango de tolerancia.

«A esto se suman los analistas, que bajaron sus expectativas a 4,6 %, prácticamente en la meta, y los mercados financieros, que descendieron a 4,75 %. De esta forma, el promedio general se ubicó en 4,95 %, mostrando una reducción sostenida desde febrero y alcanzando su mínimo histórico», dice el comunicado.

En ese sentido, añade que las proyecciones de actividad económica para el horizonte de política monetaria «fueron revisadas levemente a la baja a causa de la situación regional, pero aun creciendo en torno a su potencial».

«En ese marco, la inflación evolucionará ligeramente por debajo de lo previsto en el trimestre anterior, pero convergiendo a la meta en el horizonte de política monetaria», expresa el comunicado.

Y añade: «A partir de este análisis, el Comité de Política Monetaria valoró el comportamiento de la inflación, sus perspectivas y el descenso sostenido de las expectativas a dos años. En función de ello, el Directorio decidió por unanimidad reducir la TPM en 50 puntos básicos, ubicándola en 8,25 %, lo que modera el sesgo contractivo de la política monetaria».

Finalmente, explica que, si el escenario sigue evolucionando en línea con lo esperado, el Banco Central «continuará el ciclo de reducción de la tasa de interés hacia una instancia de política neutral». EFE

scr/rmp/jrh