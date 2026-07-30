Uruguay registra un aumento de casos de trata de varones con fines de explotación laboral

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Montevideo, 30 jul (EFE).- Uruguay registró en los últimos dos años un aumento significativo de casos de varones migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral, según indica un informe del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas presentado este jueves.

Además, el documento identifica una prevalencia de las situaciones de trata de mujeres, así como adolescentes, con fines de explotación sexual, e identifica una «mayor frecuencia» de «situaciones de trata de varones con fines de explotación laboral».

Esta última afirmación se basa en datos de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, y responde a dos situaciones puntuales en las que intervino la Justicia: la primera fue en febrero de 2024, cuando se identificó a 28 migrantes (27 varones y una mujer), en situación de trata con fines de explotación laboral; y la segunda fue en diciembre de 2025, cuando se identificó a 50 migrantes (49 varones y una mujer), también en esta situación.

Para las autoridades, este cambio «no es ajeno a lo sucedido en el último tiempo en la región».

En lo que refiere a las mujeres víctimas, el informe detalla que el Instituto Nacional de las Mujeres atendió en 2025 a 37 mujeres en su Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual y/o laboral, de las cuales el 63 % provenían de un esquema de trata internacional.

El 42 % de las víctimas que accedieron a este servicio fueron uruguayas, el 39 % dominicanas y el 5 % cubanas. Además, el 55 % se identificó como de ascendencia afro.

En cuanto a las edades, el 47 % tiene más de 35 años, el 29 % tiene entre 26 y 35 años y el 24 % entre 18 y 25 años. No se atendió en este servicio a menores de 18 años.

Según el informe, otro de los cambios del último tiempo han sido «las formas de captación» de las redes de trata, debido a que utilizan plataformas digitales «y operan de forma tal que dificultan el reconocimiento de la situación y su denuncia por no identificar un lugar físico ni a las personas que cometen este delito».

En cuanto a la actuación de la Justicia, en 2025 hubo 81 personas imputadas por al menos un delito de trata o asociados, 65 condenadas por trata de personas con fines de explotación sexual y delitos asociados, y cinco condenadas por trabajo forzado y reducción a la esclavitud. EFE

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