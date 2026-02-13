Uruguay rescinde contrato con el español Cardama por incumplimientos e iniciará acciones

2 minutos

Montevideo, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Uruguay decidió rescindir el contrato rubricado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica (OPV) «por incumplimientos graves» e iniciará acciones legales por daños y perjuicios.

Así lo indicó este viernes el presidente del país, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa celebrada minutos después de finalizar el primer Consejo de Ministros de 2026.

Allí anunció que Uruguay también iniciará acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado y trabajará para adquirir las patrullas oceánicas.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares (unos 77,5 millones de euros al cambio actual).

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno de Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de «una estafa o un fraude al Estado uruguayo» y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

El 28 de octubre, Orsi añadió en una rueda de prensa que el Gobierno que lo antecedió había sido traicionado o engañado «de manera evidente» en el caso del astillero español.

Este viernes, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó las nuevas medidas tomadas por su Gobierno.

«Después de recorrer el camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad incluso de resolver y de poder caminar juntos, decidimos iniciar cuatro acciones, detalló.

Y agregó: «Primero, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños perjuicios. Segundo, iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo».

En tercer lugar, «definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello» y, por último, «procurar la adquisición de las patrullas oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional».

Sobre el último punto, detalló que ya hubo reuniones y que hay opciones que están siendo analizadas. EFE

