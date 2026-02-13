Uruguay rescinde el contrato con el astillero español Cardama «por incumplimientos graves»

Montevideo, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Uruguay decidió rescindir al contrato rubricado en 2023 con el astillero español Cardama para lo construcción de dos buques de patrulla océanica (OPV) «por incumplimientos graves» e iniciará acciones legales por daños y perjuicios.

La decisión fue anunciada este viernes por el presidente del país sudamericano, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa llevada a cabo minutos después de finalizar el primer Consejo de Ministros del año 2026.

Allí anunció que Uruguay también iniciará acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado y trabajará para adquirir las patrulleras. EFE

