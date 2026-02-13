Uruguay rescinde el contrato con el astillero español Cardama «por incumplimientos graves»

1 minuto

Montevideo, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Uruguay decidió rescindir al contrato firmado en 2023 con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla océanica (OPV) «por incumplimientos graves» e iniciará acciones legales por daños y perjuicios.

Así lo indicó este viernes el presidente, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa tras finalizar el primer Consejo de Ministros del año.

Allí anunció que Uruguay también iniciará acciones «para recuperar el patrimonio» del Estado y trabajará para adquirir las patrullas océanicas. EFE

scr/sbb

(foto) (video)