Uruguay rescindirá el contrato con el astillero español Cardama por compra de dos barcos

1 minuto

Montevideo, 22 oct (EFE).- Uruguay anunció que iniciará acciones para rescindir el contrato con el astillero español Cardama, con la que el anterior Gobierno había rubricado un contrato para la compra de dos buques de patrulla oceánica.

En una rueda de prensa este miércoles, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, detalló que el pasado lunes firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ante su vencimiento. EFE

