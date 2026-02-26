Uruguay se convierte en el primer país en ratificar el acuerdo UE-Mercosur

Montevideo, 26 feb (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, con lo que el país suramericano lo ratificó formalmente y se convirtió en el primero en hacerlo, luego de que el miércoles recibiera también el visto bueno de la Cámara de Senadores.

Poco después de una sesión que comenzó a las 12:15 hora local (15:15 GMT) y luego de que dos diputados hicieran uso de la palabra se llevó a cabo una votación en la que dieron luz verde al acuerdo 91 legisladores de 93 posibles.

El oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente acompañaron el acuerdo entre los dos bloques, mientras que Identidad Soberana votó en contra. EFE

