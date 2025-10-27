Uruguay seguirá todos los caminos jurídicos que establece el contrato con Cardama

Montevideo, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Uruguay seguirá «todos los caminos jurídicos» que establece el contrato rubricado con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques de patrulla oceánica, que decidió rescindir y luego presentar una denuncia por posible fraude o estafa al Estado en la garantía financiera ofrecida.

«Frente al incumplimiento del contrato fue que el Gobierno tomó la decisión de desencadenar los mecanismos administrativos para rescindirlo. Habrá que generar todos los espacios que el contrato establece de mediación, de discusión, de presentarse en los estrados judiciales», dijo este lunes en una rueda de prensa el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

En ese sentido, recordó que, así como Uruguay fue «duro» en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, también es «el primer interesado» en recorrer los caminos que están establecidos en el citado contrato.

«Nosotros denunciamos un hecho que nos parece relevante, que es un indicio fuerte de estafa al Estado por una garantía de una empresa que francamente no tiene existencia, es una empresa de papel», dijo Sánchez haciendo referencia a Eurocommerce, que ofrecía el aval.

De acuerdo con esto, subrayó que en el tema hay dos componentes: el de la garantía y el del contrato. «Nosotros frenamos el contrato de la construcción de las OPV (buques de patrulla oceánica) sencillamente porque hoy no tenemos garantía», explicó.

«Nosotros vamos a recorrer los caminos jurídicos que establece el contrato para resolver estos problemas que tenemos en este caso con el contratista, que era el que estaba obligado a presentar una garantía 30 antes y no lo hizo. Eso es un incumplimiento del contrato», puntualizó Sánchez.

Finalmente, consultado sobre si los representantes de Cardaba serán recibidos, remarcó que Uruguay seguirá «el camino del derecho» y dijo que por no haber hecho eso anteriormente es que existe un problema.

«He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado no se soluciona en un café o comiendo un asado. Se soluciona por los mecanismos formales. El hecho de hacer las cosas informalmente es lo que ha generado que tengamos hoy un contrato millonario sin garantía», concluyó.

El Ministerio de Defensa de Uruguay rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por 92 millones de dólares.

El pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por el presidente Yamandú Orsi anunció que rescindirá dicho contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de comprobar que la empresa Eurocommerce se encuentra en proceso de liquidación.

El astillero, con sede en la ciudad de Vigo, pidió al Gobierno uruguayo un diálogo para llevar el contrato a buen puerto, según un comunicado difundido el fin de semana, en el que defendió sus más de cien años de trayectoria empresarial y su «reconocida solvencia y seriedad».

Cardama añadió que EFE «nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto», por lo que manifestó su sorpresa por el anuncio de Uruguay sobre la «eventual intención de resolver el contrato» sin una comunicación directa a la empresa con carácter previo. EFE

