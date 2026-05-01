Uruguay sigue de cerca la situación de compatriotas a bordo de la Flotilla Global Sumud

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Montevideo, 1 may (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay sigue de cerca la situación de tres uruguayos a bordo de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza y que en las últimas horas denunció el secuestro de sus ocupantes.

La Cancillería uruguaya comunicó que se mantiene en contacto con las Embajadas del país en Israel y Grecia.

«La información oficial recibida indica que casi la totalidad de la tripulación de la flotilla ha sido desembarcada en la isla de Creta. Asimismo, la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado a nuestros representantes en aquel país, que la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud», indica el comunicado.

La Cancillería añadió que seguirá «abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en Octubre de 2025».

En una conferencia de prensa, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, informó que los equipos diplomáticos «están trabajando activamente para generar las mejores condiciones de los tres (ciudadanos) y resolver definitivamente el problema».

El Ministerio de Exteriores griego informó que la mayoría de los 176 activistas de la Flotilla Global Sumud que fueron detenidos por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales llegaron este viernes al aeropuerto internacional de la isla de Creta, desde donde ha comenzado la repatriación a sus países. EFE

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