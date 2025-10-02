Uruguay sigue de cerca la situación de tres de sus connacionales que viajan en la Flotilla

2 minutos

Montevideo, 1 oct (EFE).- La situación de tres uruguayos que viajan hacia Gaza con ayuda humanitaria en la Global Flotilla Sumud es seguida de cerca por el Gobierno de Yamandú Orsi, que este miércoles instó al de Israel a que se respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de la iniciativa.

Así lo indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el que informó que la cartera estuvo en contacto con ellos, con sus familias y con las Cancillerías de otros países, así como también con autoridades israelíes «a efectos de garantizar la protección diplomática y consular correspondiente».

«El Gobierno uruguayo expresa su seria preocupación por la interceptación por parte de Israel de más de 40 buques que forman parte de la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 500 personas de alrededor de 40 países, que navegaban con dirección a la Franja de Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria a una población devastada por los ataques militares y la hambruna», puntualiza el comunicado.

Global Flotilla Sumud denunció en la noche entre este miércoles y jueves que el Ejército israelí interceptó nueve de sus barcos y que una de sus naves fue embestida todavía en aguas internacionales.

En un mensaje en su canal de Telegram, la flotilla aseguró que la fuerza marítima israelí usó la «agresión activa» contra el barco Florida, que fue «deliberadamente embestido en el mar». Además, agregó que otras embarcaciones fueron atacadas con cañones de agua.

«Estos ataques ilegales contra barcos humanitarios son un crimen de guerra. Ningún tripulante a bordo ha sufrido daño», agregó.

Según la página de la organización que rastrea el avance de la Flotilla, integrada por más de cuarenta embarcaciones que transportan a unos 500 voluntarios, ya son nueve las naves interceptadas por el Ejército israelí, que horas antes empezó a interrumpir la trayectoria de los barcos hacia Gaza a unas 80 millas náuticas de la costa del enclave (unos 148 kilómetros).

Además del barco Alma, el primero en ser detenido, el Adara y el Sirius, también han sido interceptados el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Huga, el Spectre y el Yulara. EFE

scr/enb