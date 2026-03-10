Uruguay sufre deterioro del ejercicio periodístico, según índice de libertad de prensa

Miami/Montevideo, 10 mar (EFE).- Pese a que Uruguay se mantiene entre los países con «las mejores atmósferas para la expresión ciudadana y el periodismo independiente», en la actualidad «enfrenta un deterioro en el ejercicio periodístico», según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En la medición de este año, el país suramericano obtuvo un puntaje de 68,78 sobre 100 y se posicionó en quinto lugar en la tabla, entre los países con «baja restricción» en cuanto a derechos comunicacionales.

Para llegar a este puntaje, el índice evalúa tres dimensiones de los países: que la ciudadanía esté informada y sea libre de expresarse, la actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y el control de los medios de comunicación.

Fue en la segunda categoría que Uruguay obtuvo el puntaje más bajo (22,78 de 40) y se ubicó en la franja «en restricción».

Este informe tomó para su medición el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, por lo que está contextualizado en el proceso de transición presidencial entre Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi.

Sobre este punto, se resalta que Orsi asumió el 1 de marzo de 2025 y «suspendió la reglamentación de la Ley de Medios de su predecesor para evaluar su legalidad».

«La comunicación gubernamental ha tomado un giro crítico, evidenciando un aumento en el uso de citaciones policiales y denuncias por difamación como herramientas de hostigamiento hacia periodistas», analiza el informe.

Se añade a esto que «las demandas estratégicas contra la participación pública han proliferado», lo que afecta a la independencia editorial y «pone en riesgo la reputación histórica de Uruguay como bastión de la libertad de prensa en América Latina».

«Aunque el país goza de instituciones democráticas sólidas, el periodo de noviembre 2024 a noviembre 2025 ha revelado preocupantes grietas en su ecosistema informativo», concluye el informe.

La SIP divulgó este martes que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas registraron un deterioro dramático, con un promedio regional de 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

Según el informe, en su sexta edición, se trata de uno de los «peores años» para el periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

Las mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independiente se registraron en República Dominicana, la única nación con más de 80 puntos sobre 100 en el índice, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, que se ubican en la categoría de Baja Restricción. EFE

