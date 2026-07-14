Uruguay unifica secretarías de derechos humanos para fortalecer coordinación institucional

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Montevideo, 14 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay unificó la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente a la Secretaría de Derechos Humanos con la intención de «fortalecer la coordinación institucional y optimizar el uso de los recursos públicos».

Así lo indicó la Presidencia de la República en un comunicado en el que detalló que la nueva secretaría «continuará desarrollando sus actividades y objetivos actuales, que se resumen en la incorporación de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas y el cumplimiento de las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación».

Según indicó el decreto rubricado por el presidente y los ministros, «la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente pasará a integrarse en la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Derechos Humanos».

Días atrás, Collette Spinetti, quien dirigía esta última, fue cesada de su cargo y aseguró que lo dejaba orgullosa por la gestión que había realizado.

Spinetti, la primera mujer trans en encabezar una secretaría de la Presidencia en Uruguay, quedó envuelta en una polémica en los últimos meses debido a la difusión de audios que se le atribuyeron en los que hablaba de forma despectiva sobre un ministro.

En otro de estos audios, cuestionó la actuación del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en una actividad.

Según detalló Presidencia, las secretarías ahora «conformarán un único equipo, bajo la dirección de Iliana Da Silva», antes subdirectora de la Secretaría de Comunicación Presidencial.

«El nuevo esquema permitirá fortalecer la coordinación institucional, optimizar el uso de los recursos públicos y consolidar una conducción estratégica de las políticas de derechos humanos», informó Presidencia.

El comunicado detalló que esta unificación «no implica modificaciones en las responsabilidades vinculadas al pasado reciente» y que esta dependencia «continuará desarrollando todas las líneas de trabajo en esta materia y, para ello, se designará una coordinación específica para el seguimiento y la articulación de estas políticas».

Esta reestructuración fue cuestionada por la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que exigió al Gobierno «transparencia sobre esta reorganización».

«Los pendientes históricos del Estado uruguayo no se resuelven mediante cambios de organigrama ni pueden eliminarse por decreto», afirmó la asociación. EFE

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