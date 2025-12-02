Uruguay ve en el acuerdo UE-Mercosur una oportunidad para acelerar su crecimiento

Montevideo, 2 dic (EFE).- El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser «una buena oportunidad» para que Uruguay acelere su crecimiento económico, indicó este martes su vicecanciller, Valeria Csukasi.

En diálogo con la Agencia EFE, apuntó que una parte de las inversiones que hay en el país sudamericano son de origen europeo e hizo hincapié en la importancia de trabajar para que estas aumenten.

«El ministro de Economía siempre lo dice: Uruguay necesita crecer más rápido. Para eso necesita inversiones. Ahí creo que Europa y este acuerdo podrían ser una buena oportunidad», apuntó Csukasi.

En más de una oportunidad, Gabriel Oddone afirmó que Uruguay crece a una tasa promedio del 1 % anual desde hace diez años y que debe mejorar esa cifra.

Por otra parte, la viceministra de Relaciones Exteriores dijo que el acuerdo UE-Mercosur tendrá una serie de beneficios automáticos para aquellos productos que Uruguay ya vende a Europa y subrayó la importancia de hacerlo con menores aranceles o directamente sin pagarlos.

«Eso significa un ingreso superior para las firmas que exportan en Uruguay», enfatizó Csukasi, quien participó en el VI Foro de Inversión Europea en Uruguay.

Más allá de esto, apuntó que también hay que «salirse un poco de lo tradicional» y pensar en las nuevas oportunidades de negocios que pueden surgir con el acuerdo UE-Mercosur.

Remarcó que en Europa hay un mercado muy competitivo y con una demanda muy estricta, «donde los consumidores tienen muy claro lo que quieren y donde siempre están marcando tendencia».

«Creo que pueden surgir nuevas oportunidades desde Uruguay para poder hacer en el futuro nuevas instancias de negocios», concluyó la vicecanciller.

Según el informe presentado esta semana por la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI, las exportaciones desde el país sudamericano aumentaron un 2 % en noviembre con respecto al mismo mes de 2024 y totalizaron 1.057 millones de dólares.

La UE fue el segundo principal destino de las ventas uruguayas al adquirir un 15 % de lo exportado por un valor de 163 millones de dólares.

La carne bovina siguió siendo el principal producto exportado, con colocaciones por 268 millones de dólares. El 32 % de esta fue a Estados Unidos y el 29 % a la Unión Europea, que también adquirió el 22 % de la celulosa.

Días atrás, en diálogo con EFE, el canciller Mario Lubetkin señaló que todos los países del Mercosur tienen listo el bolígrafo para rubricar el acuerdo con la UE. EFE

