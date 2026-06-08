Uruguay viajará el martes por la noche a México para jugar el Mundial

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Montevideo, 7 jun (EFE).- La selección de Uruguay viajará la noche del martes al balneario mexicano de Cancún y de allí se desplazara a Playa del Carmen, donde establecerá su concentración en la Copa del Mundo, informó este domingo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La delegación de la Celeste partirá en un vuelo que saldrá del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 23.00 horas (02.00 GMT del miércoles).

El arribo a Cancún está previsto para la mañana del 10 de junio a las 06.15 horas (11:15 GMT).

La selección de Uruguay se trasladará desde allí unos 68 kilómetros hasta Playa del Carmen, ciudad turística situada en el estado de Quintana Roo, en la costa este de la Península de Yucatán.

Este domingo, los 26 jugadores elegidos por Marcelo Bielsa no tuvieron actividad en el Complejo Celeste. En los dos días anteriores, se entrenaron y se despidieron de sus fanáticos en dos actividades.

El viernes se llevó a cabo un entrenamiento abierto al público en la ciudad de Pando, en el que 600 niños compartieron el campo de juego con sus ídolos. Un día después se hizo un evento similar en la ciudad de Canelones.

«Fue una temporada muy larga y muy desgastante para algunos jugadores y pensamos que pasar el tiempo de preparación acá en Montevideo iba a ser agradable», dijo Bielsa.

«Teníamos la idea de jugar un partido en Montevideo y otro en una ciudad del interior, pero se fue complicando la instrumentación de la idea. Nos costó conseguir rivales. Los rivales a los que podíamos enfrentar no respondían a las expectativas que teníamos», explicó el seleccionador.

Bielsa agregó que también se redujo el tiempo de preparación para el Mundial y pasó de tres semanas a dos.

«Teníamos una semana menos de tiempo, teníamos muchos jugadores en recuperación, teníamos jugadores con exceso de minutos, teníamos jugadores con ausencia de minutos», explicó.

El técnico argentino apuntó que armonizar todo eso, manteniendo la posibilidad de jugar los dos partidos, generaba muchas dificultades.

De acuerdo con esto, el próximo juego de Uruguay será su debut en la Copa del Mundo, el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudí por el Grupo H, que también integran España y Cabo Verde. EFE

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