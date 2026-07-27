Uruguay vigila la situación de sus compatriotas afectados por los incendios en España

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Montevideo, 27 jul (EFE).- El Gobierno de Uruguay vigila la situación de los compatriotas que se han visto afectados por los graves incendios forestales que asuelan España mientras que su embajador, Bernardo Greiver, ha visitado este lunes a veinte uruguayos en un refugio de las cercanías de Madrid.

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay han confirmado a EFE que estos veinte uruguayos «están bien» y que el embajador les ha acercado algunos artículos que necesitaban, incluidas medicinas, bajo la indicación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, de buscar a los damnificados.

Los incendios del centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo- y en la provincia de Castellón (este), afectan ya a más de 171.000 personas, entre evacuadas o confinadas.

Ávila padece el peor incendio registrado en la historia de España, con más de 50.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 160 kilómetros que, aunque empieza a perder fuerza, mantiene frentes activos.

En la Comunidad de Madrid, el fuego ha destruido un mínimo de 25.000 hectáreas y conserva tres frentes sin estabilizar, con puntos críticos en el pantano de San Juan y Cadalso de los Vidrios, y el mayor número de personas evacuadas. Por su parte, Toledo acumula 2.000 hectáreas dañadas.

A los focos del centro se suma el incendio de La Vall d’Uixó (Castellón), donde el fuego ha arrasado 7.500 hectáreas y mantiene a unas 75.000 personas confinadas y 16.000 más evacuadas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido que quedan «horas difíciles» en la lucha contra el fuego y ha pedido «extremar la precaución» ante la llegada de una nueva ola de calor. EFE

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