Uruguay y Canarias afianzan su relación a 300 años de la fundación de Montevideo

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Montevideo, 18 jun (EFE).- El Gobierno de Canarias y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) firmaron este jueves un memorando de entendimiento en el marco de la visita del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al país sudamericano.

Tras ser recibido por el secretario de Presidencia de Uruguay y presidente de la AUCI, Alejandro Sánchez, las autoridades estamparon su firma en un documento que tiene como objetivo «abrir líneas de colaboración, cooperación y aprendizajes», en palabras del propio Clavijo.

En una conversación con la prensa, Clavijo explicó que su visita aprovecha la celebración de los 300 años de la fundación de la ciudad de Montevideo, que estuvo marcada por la oleada migratoria de familias canarias.

Es en ese contexto que las autoridades decidieron actualizar un documento que data del 2002 para afianzar los lazos históricos que unen a ambos territorios.

Clavijo reconoció que Canarias y Uruguay están «abordando retos» comunes, como son los desafíos demográficos, y otros «que van desde el turismo sostenible hasta la digitalización, hasta la introducción de las nuevas tecnologías dentro del sistema productivo, la colaboración científica y académica».

«Este es un acto que tendrá su continuidad en el mes de noviembre, donde se celebrarán, también dentro de ese marco de colaboración, en Madrid, en Canarias y aquí en Uruguay, distintos eventos e intercambios y misiones académicas, empresariales, administrativas, para ir estableciendo y cristalizando todos estos acuerdos que iniciamos hoy aquí», adelantó.

A modo de ejemplo, el director ejecutivo de la AUCI, Martín Clavijo, dijo que espera que el Gobierno de Canarias colabore con Uruguay en la lucha contra el picudo rojo, una plaga que se convirtió en un problema en el país sudamericano y que las Islas Canarias lograron erradicar.

«Lo que queremos es ir dibujando un futuro de prosperidad para nuestra gente», afirmó el presidente canario, que dijo sentirse «muy esperanzado» por el acuerdo firmado este jueves.

Antes de esa reunión, Fernando Clavijo fue recibido en el Palacio Legislativo por el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi.

En esa reunión, el dirigente canario y Goñi también hablaron sobre los puntos en común que entrelazan a ambos territorios, pero el tema más comentado fue la reciente visita del papa León XIV a Canarias y su posible viaje a Uruguay a fines del año.

El viaje del presidente canario continúa este jueves con una visita a la Escuela Islas Canarias, una reunión con el intendente (gobernador provincial) de Montevideo, Mario Bergara, y un encuentro con familias canarias y sus descendientes, entre otras actividades. EFE

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