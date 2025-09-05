The Swiss voice in the world since 1935

Uruguay y España reiteran su apoyo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

Montevideo, 5 sep (EFE).- Uruguay y España se mostraron este viernes como «firmes defensores» del acuerdo de un Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en el marco de la inauguración del estand español de la mayor feria ganadera y agroindustrial del país suramericano.

«España y Uruguay hemos sido firmes defensores de este acuerdo en el convencimiento de que traerá oportunidades para nuestras empresas y prosperidad para nuestros ciudadanos», dijo el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, en esta instancia que promueve la Cámara Oficial Española de Industria, Navegación y Comercio uruguaya.

Según el diplomático, el posible acuerdo entre ambos bloques se encuentra en «un momento decisivo» por lo que insistió en que existe «una buena situación» para lograr la ratificación del mismo antes de final de este año.

Asimismo, subrayó que España cuenta con más de 120 empresas y unos siete mil millones de euros de inversión en Uruguay, algo que convierte al país europeo en el primer inversor en tierras uruguayas.

Por su parte, la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, indicó que el Parlamento se encuentra en el inicio de la discusión del presupuesto nacional que, como detalló, pretende atender el trabajo la infancia, adolescencia y la reducción de los niveles de violencia en el país suramericano.

«Si trabajamos juntos y lo logramos va a consolidar más nuestra democracia. Porque no puede existir trabajo futuro si no hay prosperidad y el parlamento estará de puertas abiertas para comprender entre todos las propuestas presentadas», apunto.

La 120 edición de la principal feria ganadera y agroindustrial de Uruguay, la Rural del Prado de Montevideo, reúne este año entre el 5 y el 14 de septiembre a más de 650 expositores. EFE

