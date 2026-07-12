Uruguayo Almada y argentino Almeida, los grandes regresos del Apertura mexicano

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México, 12 jul (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del América; y el argentino Matías Almeyda, del Monterrey, son los dos grandes regresos al banquillo para el Apertura 2026 del fútbol mexicano que arrancará el próximo jueves.

Después de ganar la Liga MX y el torneo de Concacaf con diferentes equipos de los que comenzarán ahora, los dos técnicos regresan a México luego de cumplir pobres de actuaciones en España; Almada con el Real Oviedo; Almeyda, con el Sevilla.

América terminó su relación con el brasileño André Jardine, quien le dio al equipo tres títulos de liga, sustituido por el temperamental Almada, quien a los 57 años intentará regresar al camino de los triunfos al equipo más ganador de México.

El montevideano ganó el título del Apertura 2022 con el Pachuca y la liga de Concacaf en el 2024. Ahora contará con una plantilla con calidad en todas las líneas y buscará el decimoséptimo título de liga para el conjunto azulcrema que perdió protagonismo luego de alcanzar cuatro finales consecutivas, tres de ellas ganadas.

Almeyda, de 51 años, le dio al Guadalajara el campeonato del Clausura 2017 y meses después reinó en Concacaf; ahora aceptó hacerse cargo de un Monterrey con una mala racha de resultados, a pesar de su gran poderío económico.

Con el propósito de fortalecer el ataque, Almeyda llamó para su equipo al delantero uruguayo Diego Rossi y se espera que el entrenador encuentre por lo menos un refuerzo más para fortalecer su defensa, con altibajos en los últimos años.

En el Apertura, dirigirán siete argentinos, cinco mexicanos, tres uruguayos, dos portugueses y un chileno.

El campeón Cruz Azul renovó al mexicano Joel Huiquí, quien hace unas semanas le dio al equipo su décima estrella, en tanto su compatriota Miguel Herrera, quien después de fracasar al frente de la selección de Costa Rica, se hará cargo del Atlante, que regresa a la Primera división.

Los otros tres entrenadores mexicanos serán Diego Mejía, con el San Luis; Gerardo Espinoza, con el Puebla; y Benjamín Mora, con Pachuca.

Además de Almeyda, los otros argentinos al frente de equipos serán Antonio Mohamed, con el Toluca; Estaban Solari (Pumas UNAM), Diego Cocca (Atlas), Javier Gandolfi (León), Gabriel Milito (Guadalajara) y Guido Pizarro (Tigres UANL).

El portugués Renato Paiva dirigirá al Santos Laguna; su compatriota Pedro Caixinha permanecerá con el Juárez FC; el chileno Esteban González comandará al Querétaro; el uruguayo Martín Varini, al Necaxa; y su compatriota Sebastián Abreu, al Tijuana.

La primera jornada del Apertura se jugará de jueves a sábado próximos, menos de dos semanas desp/ués de la eliminación de México en la Copa Mundial, lo cual significa que la mayoría de los jugadores del tri involucrados en equipos de México, no estarán disponibles.EFE

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