Uruguayo Rodrigo de Olivera dio triunfo a Motagua, que remontó ante Juticalpa en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 25 feb (EFE).- El Motagua venció este miércoles por 2-1 al Juticalpa, en un partido que rescató el uruguayo Rodrigo de Olivera, correspondiente a la octava jornada del torneo hondureño Clausura.

Juticalpa se puso en ventaja al minuto 61 con gol de Diego Ledesma, pero Motagua adelantó filas y empató el juego con un autogol de Marcelo Canales, en un intento por rechazar de cabeza una pelota en el área grande, al 67.

Motagua, dirigido por el español Javier López, siguió apostando a remontar el partido, lo que logró al 73 en piernas de Rodrigo de Olivera, que remató en el área a placer una pelota mal rechazada por un defensa del Juticalpa.

Con un juego menos, Motagua conservó su condición de invicto y el segundo lugar con 15 puntos, saldo de cuatro triunfos y tres empates.

El torneo lo lidera el Real España, también invicto, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, con 17 unidades.

En el segundo duelo, Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, derrotó por 3-0 al Choloma, que en la tabla general del descenso, que incluye los torneos Apertura y Clausura, ocupa el último lugar.

Olimpia, vigente campeón, saltó al tercer lugar de la clasificación con once unidades.

El martes, en el inicio de la octava fecha, Victoria se impuso 2-1 al Olancho.

La jornada continuará el jueves con los partidos Universidad Pedagógica-Platense y Marathón-Génesis.

Real España, que viene de quedar eliminado en la Copa de Campeones de la Concacaf por Los Ángeles FC, de Estados Unidos, tendrá descanso en la octava jornada. EFE

gr/laa